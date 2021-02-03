شكرا لقرائتكم لقاح كورونا الصحة العالمية تحذر: احتكار لقاحات كورونا يفتح الباب لتحورّه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال تيدروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية إن النزعة القومية في توزيع لقاحات الوقاية من كوفيد-19 تضر الجميع وإن ضعف التعاون بين الدول يمثل حاجزا رئيسيا أمام تحقيق الانتشار اللازم للتطعيم على مستوى العالم لإنهاء الجائحة.

وأوضح في مقالة بمجلة فورين بوليسي "برغم العدد المتزايد لخيارات اللقاح، لا تلبي قدرة التصنيع الحالية سوى القليل من المطلوب على مستوى العالم".

وأضاف "عدم السماح لغالبية سكان العالم بالتطعيم لن يؤدي إلى استمرار المرض والوفيات التي لا داعي لها فحسب... بل سيؤدي أيضا إلى ظهور طفرات فيروسية جديدة مع استمرار انتشار كوفيد-19 وسط السكان غير المحميين".

وأظهرت بيانات من 69 دولة في العالم، حصول 100.16 مليون شخص على إحدى جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وفق مؤشر "فايننشال تايمز" لتتبع اللقاحات.

وبعد عام من البحث المحموم في أكثر من 230 لقاحا مرشحا لمواجهة الجائحة، تستخدم عدد من دول العالم، في الوقت الحالي، 7 لقاحات لفيروس كورونا.

ويجري تجميع بيانات المؤشر بواسطة مشروع Our World in Data في جامعة أكسفورد إضافة إلى مصادر البيانات الوطنية من بعض البلدان.