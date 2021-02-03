شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك ترخّص استخدام لقاح «سبوتنيك في» الروسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مكسيكو- أ ف ب

رخّصت المكسيك الاستخدام الطارئ للقاح «سبوتنيك في» الروسي المضادّ لكوفيد-19، بحسب ما أعلنت السلطات الصحيّة في ثاني دول أمريكا اللاتينية تضرّراً من فيروس كورونا.

وقال المسؤول الحكومي عن استراتيجية مكافحة الأوبئة هوغو لوبيز غاتي خلال مؤتمر صحفي؛ إنّ وكالة تنظيم الأدوية (كوفريبيس) «منحت لتوّها ترخيصاً طارئاً للقاح سبوتنيك في».

وأضاف أنّ الروس «التزموا» بمجرد صدور هذا الترخيص بأن يرسلوا إلى المكسيك «في غضون أيام قليلة» 400 ألف جرعة ستُعطى لـ200 ألف شخص؛ لأنّ حصول الشخص على المناعة من الفيروس يتطلّب تلقّيه جرعتين من هذا اللّقاح.

وكان الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور أعلن في 25 كانون الثاني/يناير إثر مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين؛ أنّ المكسيك وافقت على شراء 24 مليون جرعة من «سبوتنيك في».

ووفقاً لنتائج نشرتها مجلة «ذي لانسيت» الطبية وصادق عليها خبراء مستقلّون؛ فإنّ لقاح «سبوتنيك في» فعّال بنسبة 91,6% ضدّ كوفيد-19.

وبالإضافة إلى روسيا والمكسيك؛ فقد رخّصت حتى اليوم 16 دولة أخرى لهذا اللّقاح، من بينها جمهوريات سوفييتية سابقة ظلّت قريبة من روسيا؛ مثل بيلاروسيا وأرمينيا، ودول حليفة لموسكو مثل فنزويلا وإيران، وأيضاً كوريا الجنوبية والأرجنتين والجزائر وتونس وباكستان.

والمكسيك البالغ عدد سكانها 128 مليون نسمة هي بعد البرازيل ثاني أكثر دولة في أمريكا اللاتينية تضرّراً من الجائحة على صعيد الإصابات والوفيات، والرابعة في العالم أجمع.

وبلغت حصيلة الجائحة في المكسيك الثلاثاء 159,533 وفاة من أصل 1,874,092 إصابة مؤكدة بالفيروس.