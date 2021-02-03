شكرا لقرائتكم خبر عن لودريان يدعو الاتحاد الأوروبي «للتفكير» في عقوبات على ميانمار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - أ ف ب

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان الأربعاء أن على الاتحاد الأوروبي «التفكير» في فرض عقوبات جديدة على العسكريين في ميانمار «بورما» في حال لم يرفعوا حالة الطوارئ التي أعلنت يوم الاثنين.

وقال لودريان لإذاعة «أوروبا 1»: «إذا استمر الوضع فيجب التفكير على مستوى أوروبي، بإجراءات إضافية لإبداء دعمنا للمسار الديمقراطي، وفي الوقت نفسه رغبتنا في عدم السماح لهذا البلد بالانحراف إلى دكتاتورية عسكرية».

وسبق للاتحاد الأوروبي أن فرض عقوبات على ميانمار شملت تجميد أصول ومنع الدخول إلى أراضيه بحق سبعة مسؤولين عسكريين ومن شرطة الحدود عام 2018 بسبب قمع أقلية الروهينجا المسلمة في هذا البلد. وكان الجيش البورمي أنهى الاثنين بشكل مفاجئ عملية الانتقال الديمقراطي الهش في البلاد، وفرض حالة الطوارئ لسنة واعتقل رئيسة الحكومة بحكم الأمر الواقع أونج سان سو تشي، فضلاً عن مسؤولين آخرين في حزبها «الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية».

ودان الاتحاد الأوروبي «بشدة» الانقلاب، وطالب «بالإفراج الفوري» عن المسؤولين الموقوفين. وقال لودريان: «يجب احترام نتائج الانتخابات الديمقراطية» التي جرت في تشرين الثاني/نوفمبر، وحققت فيها الرابطة الوطنية فوزاً كبيراً، مضيفاً: «يجب الإصغاء إلى الشعب البورمي».