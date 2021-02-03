شكرا لقرائتكم خبر عن صاروخ «ستارشيب» ينفجر لدى هبوطه بعد اختبار إطلاق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تكساس- رويترز

انفجر نموذج أولي لصاروخ ستارشيب الذي أنتجته شركة سبيس إكس، لدى محاولة هبوطه بعد دقائق من تجربة إطلاق ناجحة من بوكا تشيكا في ولاية تكساس الأمريكية الثلاثاء، في تكرار لحادثة دمرت صاروخاً تجريبياً سابقاً.

وانفجر الصاروخ ستارشيب إس. إن 9 في آخر مراحل هبوطه مثلما دُمر الصاروخ إس.إن 8 قبله، وكان ستارشيب إس.إن 9 نموذجاً تجريبياً لصاروخ الأحمال الثقيلة الذي تطوره شركة الملياردير إيلون ماسك لحمل البشر وشحنة تزن مئة طن في مهام إلى القمر والمريخ في المستقبل.

وفي البداية، انطلق الصاروخ الموجه ذاتياً إلى سماء جنوب تكساس الصافية الزرقاء من منصة إطلاق ساحل الخليج، فيما بدا إطلاقاً لا تشوبه شائبة في تغطية مباشرة لسبيس إكس للحدث.

ووصلت المركبة الفضائية إلى ذروة ارتفاعها البالغة نحو عشرة كيلومترات؛ ثم حلقت للحظات في الجو، وأغلقت محركاتها ونفذت مناورة للنزول بمقدمتها من خلال التحكم الديناميكي الهوائي باتجاه الأرض.

وحدثت المشكلة عندما حاول الصاروخ، بعد رفع مقدمته لأعلى مرة أخرى ليبدأ الهبوط، إعادة تشغيل اثنين من محركاته الثلاثة من طراز رابتور؛ لكن أحدها لم يعمل؛ ثم سقط الصاروخ بسرعة على الأرض وانفجر في كرة متصاعدة من اللهب والدخان والحطام بعد ست دقائق و26 ثانية من الإطلاق.

ولم يصدر تعليق بعد من ماسك الذي يرأس أيضاً شركة صناعة السيارات الكهربائية «تيسلا»، وقبل ساعات قال ماسك على تويتر: إنه يعتزم الابتعاد عن منصة التواصل الاجتماعي «لبعض الوقت».