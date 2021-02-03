شكرا لقرائتكم خبر عن 4075 حالة شفاء و 3977 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إجراء 173,952 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في الدولة، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، ‎تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر المصابين بفيروس كورونا المستجد، والمخالطين لهم وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي في الدولة وتوسيع نطاق الفحوص في الكشف عن 3,977 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 313,626.

‌‌كما أعلنت الوزارة وفاة 12 شخصاً نتيجة تداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 878.

‌‌‎وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها، وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

‌‌‎كما أعلنت الوزارة شفاء 4,075 مصاباً بفيروس كورونا المستجد وتعافيهم التام من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 289,276.(وام)