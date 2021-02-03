شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية الشارقة تُغلق 60 ساحة ترابية مخالفة خلال 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: محمود محسن

كشف خالد بن فلاح السويدي، مساعد المدير العام لقطاع خدمة المتعاملين ببلدية مدينة الشارقة، عن إغلاق أكثر من 60 ساحة ترابية مُخالفة، خلال عام 2020م، ضمن الحملات التفتيشية المستمرة التي تنفذها البلدية على مناطق المدينة كافة، لرصد وإغلاق الساحات الترابية المخالفة، بعد التأكد من توفر عدد كاف من المواقف النظامية في تلك المناطق، وذلك انطلاقاً من حرصها على تعزيز المظهر الجمالي للإمارة الباسمة، والتوسع في توفير المواقف العامة، حيث تأتي هذه الخطوة بعد رصد العديد من السلوكيات داخل هذه الساحات كترك المركبات بها لفترات طويلة والوقوف بصورة عشوائية تثير الغبار والأتربة.

مشوّهات المظهر العام

وأوضح أن الساحات الترابية المخالفة من مشوّهات المظهر العام، نظراً لوجود بعض السلوكيات السلبية بها، كالوقوف العشوائي للمركبات، وعدم وجود مداخل أو مخارج واضحة ومحددة لهذه الساحات فيغلق البعض بمركباتهم على مركبات الآخرين، وهو ما يعيق خروجهم منها واضطرارهم للتواصل مع الجهات المختصة للاتصال بصاحب المركبة وتحريكها، كما يقف البعض بصورة عشوائية دون ترك مسافات بين مركبة وأخرى، وهو ما يؤدي لتضرر المركبات وتعرضها للحوادث البسيطة التي تُسجل ضد أشخاص مجهولين.

سلوكيات سلبية

من جانبه بين علي أحمد أبو غازيين، مدير إدارة المواقف العامة، أن أبرز السلوكيات السلبية المرصودة خلال الحملات التفتيشية في الساحات التي تم إغلاقها هي الوقوف العشوائي، وكثرة الحوادث الخفيفة، وإلقاء القمامة وقطع الأثاث بها، واستغلالها لإنشاء أسواق عشوائية، واتخاذ بعض المركبات المتوقفة بها كمقر للمبيت، لذا حرصت البلدية على إغلاقها بما يتماشى مع جهودها المستمرة للقضاء على السلوكيات السلبية كافة ومشوّهات المظهر العام.

استثناء من الإغلاق

ولفت إلى أنه لا يتم إغلاق الساحة المخالفة في حال كانت نسبة إشغال المواقف النظامية أكثر عن 80% في المنطقة، مؤكداً أن الإغلاق شمل مناطق مختلفة في مدينة الشارقة، بعد التأكد من توفر المواقف بشكل كافٍ، ويلبي احتياجات سكان المنطقة، ويأتي ذلك ضمن حرص بلدية مدينة الشارقة على توفير أكبر قدر من المواقف العامة وفق خططها السنوية.