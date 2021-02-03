شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق المرحلة الرابعة لإعداد مدربي الأولمبياد الخاص والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يطلق مجلس الشارقة الرياضي والأولمبياد الإماراتي الخاص المرحلة الرابعة من برنامج الكفاءات التخصصية من 3 إلى 24 فبراير الجاري من خلال 4 ورش إفتراضية عبر برنامج «زوم» حول أسس ومهارات تدريب كرة القدم وتهدف إلى تطوير الكفاءات الخاصة بمعلمي ومدربي الأولمبياد الخاص العاملين بأندية ومراكز ذوي الإعاقة والهيئات الرياضية الأخرى من أجل توفير أفضل فرص التدريب.

تقام الورش يوم الأربعاء من كل أسبوع وسيتم ترشيح المحاضرين المعتمدين لتقديم هذه الورش بالتعاون مع الاتحاد الإماراتي لكرة القدم وتتضمن المحاور واجبات وسمات المدرب، وخطط التدريب وتفاصيل العملية التدريبية، ورعاية اللاعبين، والإعداد المهاري للاعبي كرة القدم، ومراحل وخطوات التدريب على المهارات الأساسية، وقانون كرة القدم، وأسس تنظيم المسابقات بالأولمبياد الخاص.

وهذه المرحلة مخصصة للمدربين الرياضيين ومعلمي التربية البدنية والصحية بالأندية، ومشاركة المنتسب في الورش الأربع بنجاح ضرورية للحصول على شهادة إتمام المرحلة العامة، واجتياز الاختبار الالكتروني بنسبة 60% على الأقل بعد كل ورشة للحصول على شهادة المشاركة، وحصول المشارك على شهادتي المستويين الأول والثاني فيما ستكون الشهادات صادرة من مجلس الشارقة الرياضي والأولمبياد الخاص الإماراتي.

وبهذه المناسبة، صرح عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي بأن المرحلة الرابعة تكمل ماسبقها، وتعكس اهتمام المجلس والأولمبياد الإماراتي الخاص بذوي الإعاقة، وشكر كل المشاركين في المراحل السابقة، مؤكداً الفائدة الكبيرة التي ستعود على المشاركين.

وصرح طلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص: يسعدنا الإعلان عن إنطلاق مرحلة جديدة من برنامج الكفاءات التخصصية،تحت عنوان «أسس ومهارات تدريب كرة القدم» وننتهز الفرصة لنؤكد تقديرنا لمجلس الشارقة الرياضي، كشريك استراتيجي، ولاتحاد الإمارات لكرة القدم، لما يقدمانه من دعم لضمان تقديم المضمون بأفضل جودة ممكنة.