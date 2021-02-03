شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الدولة يشارك في حفل الاستقبال السنوي لملك إسبانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شارك ماجد حسن السويدي سفير الدولة لدى المملكة الإسبانية، في حفل الاستقبال السنوي الذي أقامه الملك فيليب السادس ملك إسبانيا، للسفراء والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى المملكة، بمناسبة العام الجديد، والذي عقدت مراسمه في القصر الملكي بالعاصمة مدريد.

حضر الحفل بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية، وأرانتشا غونزاليس وزيرة الخارجية الإسبانية، بجانب عدد كبير من الوزراء والمسؤولين الإسبان وسفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية الأجنبية.

وأكد الملك فيليب السادس في كلمته التزام إسبانيا الفعَّال بخطة عام 2030 وتعزيز حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، وبناء السلام ومكافحة الإرهاب والجرائم الجسيمة ضد الإنسانية، والعمل الإنساني القائم على المبادئ وحماية الضعفاء، وحماية البيئة.

وفيما يتعلق بالشرق الأوسط، أكد الملك فيليب ترحيب إسبانيا الكامل باتفاقيات السلام بين دولة إسرائيل وعدد من الدول العربية، معرباً عن أمل إسبانيا في استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين بهدف إقامة دولتين، تتعايشان بسلام وأمن جنباً إلى جنب. كما رحب بالمصالحة الخليجية، معرباً عن أمل بلاده بأن تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والتعاون والثقة المتبادلة في هذه المنطقة الاستراتيجية.

من جانبه نقل ماجد السويدي بهذه المناسبة إلى الملك فيليب السادس تهاني وتحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مشدداً على الصداقة العميقة والعلاقة الودية الطيبة التي تجمع البلدين الصديقين. (وام)