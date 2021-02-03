أرباب الحمامات يلتقون ممثلي النقابات لإيجاد حل لأزمتهم

جدة - عبدالحي حسين - لا يزال أرباب الحمامات يبحثون عن حلول للحد من معاناتهم، المتمثلة في الإغلاق التام، الذي طال هذه المرافق الاجتماعية، جراء فيروس كوفيد-19، لاسيما في المدن المغلقة؛ إذ اجتمعت الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب، ومستغلي الحمامات التقليدية والرشاشات بالمغرب، أمس الثلاثاء، مع ممثلي النقابات داخل قبة البرلمان.

والتقت الجامعة نفسها مع الصادي المبارك، منسق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بالإضافة إلى البرلمانية، وفاء القاضي، عن فريق الاتحاد المغربي للشغل.

وقبل أسبوع، التقى أرباب الحمامات مع رؤساء فرق الأحزاب السياسية في مجلس النواب، وغرفة المستشارين، من بينهم عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية، بالإضافة إلى شقران أمام، رئيس فريق الاشتراكي، ومحمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، وعبد السلام اللبار، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، فضلا عن عادل البراكات، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس المستشارين.

وحاولت الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب، ومستغلي الحمامات التقليدية والرشاشات بالمغرب، بسط ما اسمته “المعاناة الكبيرة، التي يتخبط فيها قطاع أرباب الحمامات بشكل عام، والمدن المغلقة بشكل خاص”، وذلك خلال الاجتماعات، التي عقدتها مع رؤساء فرق الأحزاب السياسية وممثلي النقابات في كل من مجلس النواب، وغرفة المستشارين.

