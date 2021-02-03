الشرطة الأمريكية تكشف تفاصيل الجريمة المروعة.. شاب يقتل شقيقه و5 أطفال من أسرته

جدة - عبدالحي حسين - كشفت وسائل إعلام أمريكية تفاصيل الجريمة المروعة، التي حدثت، أمس الثلاثاء، والتي لم تشهد البلاد مثيلا لها منذ عقود، حيث تبين أن قاتل 5 أطفال، ورجل بالغ، ليس إلا أحد أفراد الأسرة.

وبحسب الشرطة المحلية، قتل خمسة أطفال، وشخص بالغ، إثر إطلاق نار في مدينة موسكوجي في ولاية أوكلاهوما الأمريكية.

المشتبه فيه من أفراد الأسرة

واستجابت الشرطة لبلاغ في الساعة الواحدة والنصف صباحا (بالتوقيت المحلي) عن تعرض عدة أشخاص لإطلاق نار في مسكن في جنوب شرق موسكوجي.

وعندما وصل رجال الشرطة رأوا مشتبها فيه يحمل مسدسا، فنجحوا في اعتقاله بعد مطاردة قصيرة، وقيل إنه من أفراد أسرة الضحايا.

وتقع موسكوجي على بعد حوالي 80 كيلومترا جنوب شرقي تولسا، ثاني أكبر مدن أوكلاهوما.

خسارة مأساوية

وقال رئيس البلدية، مارلون كولمان، في بيان “ضربت مأساة اليوم مجتمعنا لم نشهد مثلها منذ عقود”، وفقا لشبكة “أي بي سي نيوز”.

وأضاف المتحدث نفسه: “ذهب الكثير منا إلى الفراش مستريحين ينتظرون أحلام، وآمال الغد فقط، ولكن استيقظوا ليعرفوا أن خمسة أطفال لديهم إمكانات رائعة لم يعودوا معنا”.

وتابع كولمان أن “إطلاق النار ترك “مجتمعنا مشلولا بالحزن”.. وأنه على الرغم من أن المشتبه فيه رهن الاحتجاز، لا يمكن لمحكمة ما مهما أصدرت من أحكام أن تعيد هذه الخسائر في الأرواح”.

5 أطفال دون العاشرة

وتعرفت الشرطة على الضحايا، وهم: “جلايا بريدجون، البالغة من العمر سنة واحدة، جايدوس ​​بريدجون 3 سنوات، هارموني أندرسون 5 سنوات، نيفيه بريدجون 6 سنوات، كويدينسي أندرسون 9 سنوات”، إلى جانب شخص بالغ هو شقيق المشتبه به جافاريون لي يبلغ من العمر 24 سنة.

الناجون من الجريمة المروعة

وقالت شرطة موسكوجي إن والدة الأطفال، بريتاني أندرسون، موجودة، حاليا، في مستشفى تولسا في حالة مستقرة.