بيضاويون يدعون إلى الحفاظ على سلامة الحافلات الجديدة: يجب زجر المخالفين- فيديو

جدة - عبدالحي حسين - تصوير: يونس مردوخ

مع اقتراب موعد شروع بعض الحافلات الجديدة في مدينة الدارالبيضاء، في الخدمة، بشكل رسمي، نهاية فبراير الجاري؛ دعا عدد من البيضاويين إلى الحفاظ على سلامتها.

وقال أحد المواطنين، خلال حديثه، مع “اليوم 24″، إن “الحافلات الجديدة مسؤولية جميع سكان الدارالبيضاء”، داعيا إلى الحفاظ على سلامتها.

وأوضح مواطن آخر، أن على السلطات تطبيق القانون على كل المخربين، ليكونوا عبرة للآخرين، كما أشار إلى ضرورة تشديد العقوبات عليهم.

يذكر أن الحافلات الجديدة وصلت، أول أمس الإثنين، إلى مستودعات، ومرائب الشركة الإسبانية “ألزا”، المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري في الدارالبيضاء.

وينتظر أن ينطلق العمل بالأسطول الجديد للحافلات، بشكل رسمي، نهاية شهر فبراير الجاري، بحسب ما صرح به سعيد رفيق، رئيس مؤسسة التعاون بين جماعات “البيضاء”، المشرفة على قطاع النقل لـ”اليوم 24”.

وستبدأ عملية تجديد حظيرة النقل في المدينة الاقتصادية بـ400 حافلة، علما أن تغطية الشبكة ستنتقل من 47 إلى 57 خطا على مستوى 18 جماعة، التي تدخل في نطاق مؤسسة التعاون بين الجماعات “البيضاء”، وهي الدارالبيضاء، والمشور، والمحمدية، وعين حرودة، وبني يخلف، والنواصر، وبوسكورة، وأولاد صالح، ودار بوعزة، ومديونة، والهراويين، وتيط مليل، والشلالات، وسيدي موسى المجدوب، وسيدي موسى بن علي، والمجاطية أولاد الطالب، ومديونة، وسيدي حجاج، وواد حصار.