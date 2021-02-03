طقس الأربعاء.. تشكل كتل ضبابية وسحب منخفضة فوق السهول الشمالية والوسطى

جدة - عبدالحي حسين - تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة بتشكل كتل ضبابية وسحب منخفضة فوق السهول الشمالية والوسطى، فيما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب عموما بمجموع أرجاء المملكة.

وستهب الرياح ضعيفة القوة من القطاع الجنوبي بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد ومن القطاع الشمالي بالقرب من السواحل بينما ستكون متقلبة الاتجاه فيما تبقى من المناطق الأخرى. هذا مع هبوب زوابع رملية محلية بكل من داخل الأقاليم الجنوبية، والجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 00 و06 درجات بالمرتفعات، وما بين 06 و13 درجة بكل من المنطقة الشرقية، السايس، هضاب الفوسفاط ووالماس، السواحل، السهول الشمالية والوسطى، منطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد، وستكون ما بين 13 و17 درجة بجنوب المملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 12 و20 درجة بالمرتفعات والشمال الغربي , وما بين 20 و27 درجة بكل من المنطقة الشرقية، هضاب الفوسفاط ووالماس والسهول الشمالية والوسطى، وما بين 24 و30 درجة بمنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد، وستكون ما بين 30 و34 درجة بداخل الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وبين طانطان وبوجدور، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل