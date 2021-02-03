مليشيا الحوثي تختطف أحد الخطباء في إب اليمنية

محمد الفلاح - الأربعاء 3 فبراير 2021

اختطفت مليشيا الحوثي "المصنفة إرهابياً" خطيب مسجد في محافظة إب الخاضعة لسيطرتها، على خلفية مطالبته بصرف الرواتب.



وذكرت مصادر محلية، نقلاً عن أهالٍ، أن مسلحي مليشيا الحوثي الانقلابية اختطفوا، خلال اليومين الماضيين، الشاب "إبراهيم عقيل" خطيب أحد المساجد بمنطقة وراف بضواحي مدينة إب واقتادته إلى أحد سجونها.

وتابعت المصادر، إن الاختطاف جاء على خلفية مطالبته بصرف رواتب الموظفين، نظراً للظروف المعيشية الصعبة التي يعيشونها جراء الحرب.

وأشارت المصادر إلى أن الخطيب متصوف ولا ينتمي لاي حزب ولا يخوض في السياسية خلال إلقائه كل خطب صلاة الجمعة خلال الفترة الماضية