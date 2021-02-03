الإمارات.. «الطوارئ والأزمات بأبوظبي» تعتمد برتوكولاً صحياً وقائياً للكوادر التعليمية

محمد الفلاح - الأربعاء 3 فبراير 2021

اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي برتوكول صحي وقائي خاص بالمجتمع المدرسي من كوادر تعليمية وإداري وطلاب يجرى تطبيقه حتى نهاية العام الدراسي، واستقبال طلاب جميع المراحل الدراسية في كافة مدارس إمارة أبوظبي من 14 فبراير.



كما اعتمدت اللجنة إتاحة خيار "التعليم عن بعد" لأولياء الأمور حتى نهاية العام الدراسي، مؤكدة أن سلامة الطلاب والكوادر التعليمية والإدارية تبقى أولوية رئيسية في كافة القرارات المعتمدة.

وقد تلقى 60% من الكوادر الأكاديمية والإدارية الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19 خلال حملة استمرت 10 أيام في نهاية الشهر الماضي في أبوظبي، فيما سيستمر التطعيم لكل الفئات المؤهلة في الأسابيع القادمة.