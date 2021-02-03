128 خرقاً وانتهاكاً لمليشيا الحوثي في مناطق متفرقة من الحديدة

محمد الفلاح - الأربعاء 3 فبراير 2021

ارتكبت مليشيات الحوثي، 128 خرقاً وانتهاكاً خلال الساعات الماضية رصدتها القوات المشتركة في مناطق متفرقة من الحديدة بالساحل الغربي لليمن.



وقالت مصادر عسكرية ميدانية، إن المليشيات الحوثية صعّدت من عملياتها العدائية في مناطق حيس والتحيتا والجبلية والدريهمي وكيلو 16 ومدينة الحديدة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وأفادت بقيام المليشيات الإرهابية باستهداف الأعيان المدنية والقرى السكنية ومزارع المواطنين والطرقات العامة والفرعية بصورة كثيفة مستخدمة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والقذائف المدفعية.

فيما رصدت القوات المشتركة تحليق 5 طائرات استطلاع حوثية في سماء حيس والتحيتا، وفقاً للمصادر نفسها.

وكانت القوات المشتركة قد أفشلت في وقت سابق من اليوم محاولة تسلل لمجاميع من مليشيات الحوثي حاولت التقدم لاختراق خطوط التماس صوب مدينة حيس الواقعة على الحدود الإدارية لمحافظة إب، وكبّدت المليشيات خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.