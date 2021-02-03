شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة : الحوثيين ربما يعطلون مهمة فحص "صافر" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت الأمم المتحدة إنها "قلقة للغاية" من أن المليشيات الحوثية في اليمن قد تعيد النظر في موافقتهم الرسمية على خبراء الأمم المتحدة لفحص ناقلة نفط راسية قبالة سواحل البلاد محملة بأكثر من مليون برميل من النفط الخام الموجود في اليمن.

وحذرت الأمم المتحدة العام الماضي من أن الناقلة صافر لم يتم صيانتها لأكثر من خمس سنوات ويمكن أن تتسبب في كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية.

ويخشى الخبراء أن تنفجر الناقلة أو تتسرب مما يتسبب في أضرار بيئية جسيمة للحياة البحرية ويؤثر على الشحن في البحر الأحمر.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن الحوثيين المدعومين من إيران لم يستجبوا لطلبات متعددة لرسالة تتضمن تأكيدات أمنية بأن الأمم المتحدة بحاجة لتسهيل تأجير "سفن الخدمة المجهزة تقنيًا" المطلوبة للمهمة، دون خطاب، على حد قوله.

وقال دوجاريك: "نحن قلقون للغاية أيضًا من المؤشرات التي تشير إلى أن سلطات الأمر الواقع التابعة للحوثيين تدرس" مراجعة "موافقتها الرسمية على مهمة الانتشار". وقد نصح المسؤولون الحوثيون الأمم المتحدة بوقف بعض الاستعدادات لحين ظهور نتيجة هذه العملية، مما قد يؤدي إلى مزيد من التأخير في المهمة.