شكرا لقرائتكم خبر عن البحث عن منشأ كورونا .. «الصحة العالمية» في معهد «فيروسات ووهان» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى محققو منظمة الصحة العالمية اليوم جولة تفقدية في معهد علوم الفيروسات في مدينة ووهان الصينية، والذي دارت حوله تكهنات حول أصول فيروس كورونا المستجد، حيث قال أحد الأعضاء إنهم يعتزمون مقابلة موظفين رئيسيين بالمعهد، والضغط عليهم بشأن القضايا الحرجة.

وتعد زيارة فريق منظمة الصحة العالمية إلى معهد ووهان بمثابة تسليط للضوء على مهمتهم في جمع البيانات، والبحث عن أدلة حول مكان نشأة الفيروس وكيفية انتشاره.

ويحتوي هذا المعهد على مختبرات عديدة محاطة بإجراءات أمنية مشدّدة ويجري فيها الباحثون اختبارات على فيروسات من سلالة كورونا.

ووصل المحققون إلى مدينة ووهان، عاصمة مقاطعة خبي، الشهر الماضي للبحث عن أدلة، وزاروا خلال اليومين الماضيين مستشفيات عالجت العديد من المصابين الأوائل، وسوقاً للمأكولات البحرية حيث ظهرت حالات الإصابة بالفيروس غير المعروف آنذاك في ديسمبر 2019.