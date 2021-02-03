انت الان تتابع خبر المغرب يصطدم بالكاميرون في نصف نهائي أمم أفريقيا للمحليين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-02-03 | 10:26
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تنطلق منافسات دور نصف النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين المقامة حالياً بالكاميرون اليوم الأربعاء بمواجهتين من العيار الثقيل، حيث سيلتقي منظم البطولة نظيره المغربى بطل النسخة الماضية، بينما تلتقى مالى نظيرتها غينيا.
وسيواجه البلد المضيف الكاميرون عقبة صعبة أمام حامل اللقب المغرب عندما يلتقيان في نصف نهائي الكاميرون 2020 في بطولة الأمم الأفريقية على ملعب استاد "ليمبي أومنيسبور" في تمام الساعة التاسعة مساء.
وتغلبت الكاميرون على الكونغو الديمقراطية البطل مرتين 2-1 في ربع النهائي، بينما هزمت المغرب زامبيا 3-1 .
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