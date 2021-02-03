المغرب يصطدم بالكاميرون في نصف نهائي أمم أفريقيا للمحليين

وسيواجه البلد المضيف الكاميرون عقبة صعبة أمام حامل اللقب المغرب عندما يلتقيان في نصف نهائي الكاميرون 2020 في بطولة الأمم الأفريقية على ملعب استاد "ليمبي أومنيسبور" في تمام الساعة التاسعة مساء.

وتغلبت الكاميرون على الكونغو الديمقراطية البطل مرتين 2-1 في ربع النهائي، بينما هزمت المغرب زامبيا 3-1 .

