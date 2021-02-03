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المغرب يصطدم بالكاميرون في نصف نهائي أمم أفريقيا للمحليين

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-02-03 | 10:26

المغرب يصطدم بالكاميرون في نصف نهائي أمم أفريقيا للمحليين

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تنطلق منافسات دور نصف النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين المقامة حالياً بالكاميرون اليوم الأربعاء بمواجهتين من العيار الثقيل، حيث سيلتقي منظم البطولة نظيره المغربى بطل النسخة الماضية، بينما تلتقى مالى نظيرتها غينيا.

وسيواجه البلد المضيف الكاميرون عقبة صعبة أمام حامل اللقب المغرب عندما يلتقيان في نصف نهائي الكاميرون 2020 في بطولة الأمم الأفريقية على ملعب استاد "ليمبي أومنيسبور" في تمام الساعة التاسعة مساء.

وتغلبت الكاميرون على الكونغو الديمقراطية البطل مرتين 2-1 في ربع النهائي، بينما هزمت المغرب زامبيا 3-1 .

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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