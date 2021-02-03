وزير الثقافة يحدد موعد صرف منحة الصحفيين والادباء

وقال ناظم في تصريحات تابعتها الخليج 365، إن "اللجنة المالية النيابية اقرت تضمين المنحة السنوية للصحفيين والادباء والفنانين والبالغة مليون دينار في موازنة العام الجاري".

وأضاف ناظم، أن "صرف المنحة سيتم بعد إقرار الموازنة من قبل مجلس النواب".

وكانت لجنة الثقافة والسياحة والاثار النيابية أكدت في وقت سابق عزمها، تضمين المنحة السنوية للصحفيين والادباء والفنانين في الموازنة.