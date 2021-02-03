العمليات المشتركة تعلن مقتل 4 عناصر ارهابية وتفكيك احزمة ناسفة في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - اعلن نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري، اليوم الاربعاء، مقتل اربعة عناصر ارهابية بضربة جوية استهدفتهم غربي العاصمة بغداد.



وقال الشمري، في بيان تلقته الخليج 365، انه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من قبل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، وبأمر وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة، نفذ طيران التحالف الدولي ضربة جوية ضد إحدى الأهداف في قضاء أبو غريب غربي العاصمة".



واضاف الشمري ان "قوة من لواء المشاة ٥٥ بالفرقة ١٧ خرجت عقب ذلك لتفتيش مكان الضربة، وعثرت على اربعة جثث لعناصر إرهابية، فضلا عن ٤ أحزمة ناسفة، جرى تفكيكها وتفجيرها".

واشار الشمري الى ان "هذه الحصيلة اولية للعملية، وسيتم اعلان تفاصيل اكثر لاحقاً".