إيفانكا وكوشنر.. كم بلغ دخلهما في 2020؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر تحقيق دخل يصل لـ120 مليون دولار خلال عام 2020.

وطبقًا لوكالة "بلومبرج" الأمريكية، جاء ذلك وفق نماذج الإفصاح المالي الأخيرة لهما كمستشارين بالبيت الأبيض، ويمثل هذا الرقم تراجعا بنسبة أكثر من 20% عما أعلنا عنه العام الماضي.

وقال الزوجان، اللذان تنازلا عن راتبهما خلال العمل بإدارة ترامب، إنهما كان يحصلان على دخل لا يقل عن 23.8 مليون دولار وما يصل إلى 120 مليون دولار خلال 2020 وأول 20 يومًا من 2021.

ويقارن ذلك بمبلغ يصل إلى 156 مليون دولار عن نفس الفترة قبل عام. هذا ويطلب من المسؤولين الكشف عن قيمة أصولهم ودخلهم غير الحكومي بنطاقات واسعة.

وبشكل عام، ترجح إفصاحات كل من ترامب وكوشنر، بالرغم من أنهما لازالا ثريين للغاية، تعرضهما لخسارة اقتصادية خلال فتراتهما المثيرة للجدل بإدارة والدها الرئيس السابق دونالد ترامب.

عام 2017، وبعد فترة قصيرة على الانضمام لموظفي البيت الأبيض، أعلنا عن دخل يصل إلى 195 مليون دولار، لكن الإفصاح الأولي غطى فترة زمنية أطول عن المعلن عنها لاحقا.

وشهدت أصول الزوجين زيادة متواضعة، على مدار الأربعة أعوام الأخيرة، التي ارتفعت خلالها سوق الأسهم بنسبة أكثر من 60%.

وخلال إفصاحهما المالي الأخير، أدرجا أصولًا بقيمة تتراوح ما بين 206 ملايين دولار و803 ملايين دولار، مقارنة بـ2017 الذي تتراوح فيه القيم ما بين 241 مليون دولار و741 مليون دولار. كما أدرجا أصولًا بقيمة تتراوح ما بين 203 ملايين دولار و783 مليون دولار العام الماضي.

وأشارت "بلومبرج" إلى أن الزوجين لديهما ممتلكات كبيرة في الشركات التي تعرضت لضرر كبير بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأعلن كوشنر عن دخل يصل إلى 117 مليون دولار، معظمه من الإيجار أو العائدات المرتبطة بالعقارات السكنية والتجارية التي يمتلكها.