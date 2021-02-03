3 إرهابيين بكركوك في قبضة الأمن العراقي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت مديرية شرطة محافظة كركوك شمالي العراق، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على 3 إرهابيين، أثناء محاولتهم الدخول إلى مركز المدينة.

وذكرت المديرية، في بيان حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه، أن "شرطة محافظة كركوك ألقت القبض على ثلاثة إرهابيين أثناء محاولتهم الدخول إلى مركز المدينة".



وأضافت أنه "من خلال تدقيق أسماء الداخلين إلى المحافظة في قاعدة البيانات، تمكنت القوات من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين مطلوبين وتم تسليمهم إلى مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب كركوك، حسب الاختصاص".

وكثفت القوات العراقية من حملاتها العسكرية ضد داعش عقب تفجير انتحاري مزدوج استهدف العاصمة بغداد مؤخرا، وأسفر عن وقوع أكثر من 150 قتيلاً وجريحاً.

وأطلقت السلطات الأمنية حملة عسكرية سميت "ثأر الشهداء"، على خلفية الهجوم الانتحاري في الطيران ببغداد، مكّنت من قتل واعتقال العشرات من قيادات ومسلحي التنظيم.



ومنذ مطلع 2020، عاود تنظيم داعش شن الهجمات بتهديد المدن وضرب النقاط الأمنية معتمدا تكتيك "الذئاب المنفردة"، في محاولة لإعادة ترتيب صفوفه، وخلق صدى إعلامي يعيد إليه الأنظار ويمكنه من تجنيد المقاتلين.

