شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ميركل: جميع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا "مرحب بها" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أفادت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الثلاثاء أن جميع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد "مرحب بها" في الاتحاد الأوروبي فور حصولها على موافقة الهيئات الناظمة، وذلك بعد أن أظهرت اختبارات أن لقاح سبوتنيك-في الروسي فعال بنسبة 91,6 %. وقالت ميركل في حديث لمحطة إيه آر دي "كل لقاح مرحب به في الاتحاد الأوروبي"، في وقت يواجه الاتحاد غضبا متصاعدا إزاء بطء حملة التلقيح في دوله. لكن الزعيمة شددت على أن جميع اللقاحات يجب أن تحصل أولاً على ترخيص من الوكالة الأوروبية للأدوية والتي تتخذ قراراتها فقط مع "البيانات اللازمة". وقالت ميركل "قرأنا معطيات جيدة متعلقة باللقاح الروسي أيضاً". وأكدت أنها تحدثت مؤخرا إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن لقاح سبوتنيك، ما عزز الأمل بإضافة لقاح آخر يعزز جهود القضاء على الوباء. وكانت ميركل قد أعلنت في 21 يناير أن ألمانيا عرضت مساعدة روسيا في عملية طلب الترخيص من الوكالة الأوروبية للأدوية، من خلال معهد بول إيرليش، الهيئة الناظمة للدواء في ألمانيا.

