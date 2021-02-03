شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الصحة العالمية: النزعة القومية في توزيع لقاحات كورونا تضر الجميع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية الثلاثاء: إن النزعة القومية في توزيع لقاحات الوقاية من كوفيد-19 تضر الجميع وإن ضعف التعاون بين الدول يمثل حاجزاً رئيسياً أمام تحقيق الانتشار اللازم للتطعيم على مستوى العالم لإنهاء الجائحة.

وقال في مقالة بمجلة فورين بوليسي «برغم العدد المتزايد لخيارات اللقاح، لا تلبي قدرة التصنيع الحالية سوى القليل من المطلوب على مستوى العالم».

وأضاف: «عدم السماح لغالبية سكان العالم بالتطعيم لن يؤدي إلى استمرار المرض والوفيات التي لا داعي لها فحسب... بل سيؤدي أيضاً إلى ظهور طفرات فيروسية جديدة مع استمرار انتشار كوفيد-19 وسط السكان غير المحميين».