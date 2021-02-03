شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد للطيران: نواصل رحلاتنا إلى السعودية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

أفاد متحدث رسمي في شركة «الاتحاد للطيران» بأنه في أعقاب التوجيهات الأخيرة الصادرة عن السلطات السعودية، سيتم فرض قيود جديدة على السفر، وستطبق على رحلات الاتحاد للطيران المتجهة إلى السعودية، اعتباراً من الساعة 10 مساء من 3 فبراير.

وذكر المتحدث أنه ستواصل رحلات الاتحاد للطيران المتجهة إلى ومن جدة والرياض والدمام عملها حسب الجدول المقرر، ولكن سيقتصر الدخول إلى المملكة على المواطنين السعوديين والدبلوماسيين والأطباء وأسرهم فقط.

وأوضح أن الاتحاد تعمل بشكل وثيق مع الضيوف المتأثرين لإعلامهم بالتغييرات الطارئة على خطط سفرهم ومساعدتهم على تعديلها.