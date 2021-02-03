شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة وحيدة في مسيرة حبيب محمدوف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتزل بطل الفنون القتالية الداغستاني حبيب نورمحمدوف بسجل خال من الخسارة (29 نزالاً)، لكن ذلك حصل بعدما تعلم كيف يتجاوز خسارته الأولى والوحيدة بسن ال17 أمام الشيشاني ابراجيموف في 2003.

كان حبيب يمثل داغستان وكان النزال قوياً بلكمات وتوتر وركلات لكن حبيب لم يصمد وبكى على الأرض بعد إعلان فوز غريمه، ثم تلقى المواساة من إبراجيموف وتعانقا.

ونشرت «الصن» صوراً من النزال الذي خسره حبيب قبل أن يدخل عالم الفنون القتالية رسمياً في 2008 ويحصد الذهب في بطولة السامبو عامي 2009 و2010 تحت إشراف مدربه ووالده الراحل عبد المناف.