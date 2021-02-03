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خسارة وحيدة في مسيرة حبيب محمدوف

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتزل بطل الفنون القتالية الداغستاني حبيب نورمحمدوف بسجل خال من الخسارة (29 نزالاً)، لكن ذلك حصل بعدما تعلم كيف يتجاوز خسارته الأولى والوحيدة بسن ال17 أمام الشيشاني ابراجيموف في 2003.
 كان حبيب يمثل داغستان وكان النزال قوياً بلكمات وتوتر وركلات لكن حبيب لم يصمد وبكى على الأرض بعد إعلان فوز غريمه، ثم تلقى المواساة من إبراجيموف وتعانقا. 
ونشرت «الصن» صوراً من النزال الذي خسره حبيب قبل أن يدخل عالم الفنون القتالية رسمياً في 2008 ويحصد الذهب في بطولة السامبو عامي 2009 و2010 تحت إشراف مدربه ووالده الراحل عبد المناف.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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