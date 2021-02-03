شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح يتقدم رهان الفوز بالحذاء الذهبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة : ضمياء فالح

سجل النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي بطل إنجلترا أعلى نسبة في المراهنة على الفوز بجائزة الحذاء الذهبي نهاية الموسم والتي تقدم لأفضل هداف بعد صدارته الهدافين بـ15 هدفاً .

حصل صلاح على نسبة11/10 يليه جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي بنسبة1/6 ثم هاري كين مهاجم توتنهام 1/7 وسون هونج مين نجم توتنهام 1/9 وبرونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد 1/14 ودومينيك كالفيرت ليوين نجم إيفرتون 1/16 وباتريك بامفورد نجم واتفورد 1/20 وماركوس راشفورد نجم اليونايتد الذي تفوق على أهداف الملك كانتونا 1/33 .

وساعد صلاح في سباق الفوز بالحذاء الذهبي تعرض نجمي ليستر وتوتنهام فاردي وكين للإصابة ورشح محللون أن تكون عودته للتسجيل بعد صيام 6 مباريات مبشرة لمزيد من الأهداف .