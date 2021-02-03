شكرا لقرائتكم خبر عن الجوية يضم حداد ويستغني عن 3 لاعبين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعاقد نادي القوة الجوية الرياضي العراقي، مع لاعب الفيصلي الأردني إحسان حداد، ليمثل الفريق في بطولة الدوري وبطولة أندية آسيا.

وسمحت إدارة النادي بانتقال 3 لاعبين إلى الديوانية وهم: المحترف ليما ومحمد الباقر ماديرا وحسين محسن على سبيل الإعارة.

وكانت إدارة القوة الجوية قد تعاقدت مع لاعب منتخب العراق الأول همام طارق بعد انتهاء تعاقده مع الإسماعيلي المصري بالتراضي.

يذكر أن القوة الجوية يتصدر فرق الدوري العراقي بالوقت الراهن، ويشهد حالة من الاستقرار الواضح، برغم تعرض بعض لاعبيه للإصابة، لأنه يمتلك مجموعة من اللاعبين الجيدين سواء من الأساسيين أو البدلاء، فضلاً عن استقراره من الناحية التدريبية تحت إشراف مدربه أيوب أوديشو.

