زوجة فيوري: لا يوجد عندي مربيات ولا خادمات

الشارقة: ضمياء فالح

دافعت باريس زوجة الملاكم البريطاني تايسون فيوري عن اتهام متابعاتها على إنستجرام لها باستخدام مربيات وخادمات من أجل رعاية أبنائها الخمسة فنزويلا (10 سنوات) برنس جون جيمس(8) برنس تايسون الثاني (4) فالنسيا (3) وبرنس أدونيس أمازياه(12 شهراً).

وقالت باريس:«لا توجد عندي مربيات ولا خادمات، أنا أعتني بأطفالي شخصيا كل يوم»، وجاء اتهام المتابعات لزوجة الملاكم بعد إعلان حملها بالطفل السادس وكتبت متابعة:«تهانينا، لكن المربيات هن اللاتي يعتنين بالأطفال وليس كحال الكثير منا اللاتي لا يملكن المال، لو كانت أماً على مدار الـ24 ساعة ما كان لديها الوقت لتضع أحمر الشفاه وتتأنق وتصفف شعرها وغير ذلك».

وكتبت متابعة أخرى:«لا يمكن أن تظل الأم نظيفة وأنيقة مع الطبخ ورعاية الأطفال الرضع، لديهن بلا شك مربيات وخادمات» وكتبت أخرى:«تظل الأم أنيقة ونظيفة في حالة واحدة، تترك أطفالها يفعلون ما يشاؤون كي تمضي نصف الوقت في التجميل».

وكتبت باريس في ردها:«قرأت الكثير من هذا النوع من التعليقات اليوم وأريد أن أوضح شيئا: أنا ألبس وأطعم أولادي وأعتني بهم مثل جميع الأمهات، لدي أسبابي الخاصة لعدم وجود مربيات وخادمات، ولكن لماذا الموضوع مهم سواء كان عندي أم لم يكن ؟ كونوا لطفاء وادعمن بعضكن بعضا بدلاً من هذه السلبية».

وتصل ثروة فيوري لـ46 مليون استرليني وهو أعلى الملاكمين أجرا في 2020 وأكد في مقابلة أخيرة أن زوجته باريس تربي الأطفال على احترام قيمة المال والتواضع وأضاف:«أطفالي لا يرتادون مدرسة خاصة ولا يوجد لديهم مدرسين خصوصيين، كلهم يذهبون لمدارس عادية». ويريد الثنائي تربية أولادهم على نمط حياة الغجر العادية التي كانا عليها لكنهما يطمحان لتكملة أبنائهم الدراسة التي تركا مقاعدها بسن الـ11.