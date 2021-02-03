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محافظ الغربية يفتتح ٣ مدارس بالمحلة الكبرى بتكلفة ١٦ مليون جنيه

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محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين:

افتتح الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، صباح اليوم الأربعاء، ٣ مدارس جديدة بمدينة المحلة الكبرى.

وشهدت الجولة التي أجراها المحافظ بمدينة المحلة الكبرى، افتتاح مدرسة راغب نخلة الإبتدائية، ومدرسة عزبة الخزان للتعليم الأساسي، ومدرسة كفر العبايدة الابتدائية المشتركة.

وشدد المحافظ على ضرورة التأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وإجراء أعمال التطهير والتعقيم خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

رافق المحافظ خلال الافتتاح المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، والمهندس مصطفى شعبان مدير هيئة الأبنية التعليمية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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