اخبار العالم

إصابات كورونا في إسبانيا تصل إلى 2.85 مليون حالة

0 نشر
0 تبليغ

ابوظبي - سيف اليزيد - وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس المستجد في إسبانيا إلى 2.85 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأربعاء بتوقيت العاصمة مدريد، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء.
 وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في إسبانيا بلغ 59 ألفاً و805 حالات. وتعافي من مرض "كوفيد19-" الناجم عن الإصابة بالفيروس 150 ألفاً و376 شخصاً من المصابين.
وأعلنت إسبانيا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 52 أسبوعاً.
  

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا