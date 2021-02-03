إصابات كورونا في إسبانيا تصل إلى 2.85 مليون حالة

ابوظبي - سيف اليزيد - وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا إلى 2.85 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأربعاء بتوقيت العاصمة مدريد، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في إسبانيا بلغ 59 ألفاً و805 حالات. وتعافي من مرض "كوفيد19-" الناجم عن الإصابة بالفيروس 150 ألفاً و376 شخصاً من المصابين.

وأعلنت إسبانيا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 52 أسبوعاً.

