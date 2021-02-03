إصابات كورونا في الصين عند أدنى مستوى منذ أكثر من شهر

ابوظبي - سيف اليزيد - سجلت الصين، اليوم الأربعاء، أقل عدد إصابات يومية بفيروس كورونا منذ أكثر من شهر، في أحدث مؤشر على كبح موجة العدوى الحالية.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة، إن البر الرئيسي الصيني سجل 25 إصابة جديدة بكوفيد-19 أمس، نزولاً من 30 إصابة في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة في بيان، أن من بين الحالات 15 حالة محلية مقارنة مع 12 حالة في اليوم السابق. وتراجعت الإصابات بدون أعراض إلى 12 حالة من 15 في اليوم السابق. ولا تعتبر الصين مثل هذه الحالات إصابات مؤكدة.

ويبلغ حالياً إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي 89619 حالة بينما لا يزال مجمل الوفيات ثابتاً عند 4636 وفاة.