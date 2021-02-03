واشنطن تنشر صورة لـ”الجولاني” يرتدي بذلة وتذكّر بمكافأة الـ10 مليون دولار

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 3 فبراير 2021 10:17 صباحاً - منذ 21 دقيقة

نشرت وزارة العدل الأمريكية عبر صفحة “مكافأة من أجل العدالة” التابعة لها، صورة لزعيم “جبهة النصرة” المرتبط بتنظيم “القاعدة”، أبو محمد الجولاني، مذكرة بمكافأة الـ10 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عنه.

وتوجهت الوزارة للجولاني: يمكنك أن تلبس “بذلة حلوة” أيها الوسيم، لكنك تبقى إرهابيا.

ودعت الوزارة من لديه أي معلومات عن الجولاني ارسالها عبر “تلغرام” أو “سكنال” أو “واتساب”، للحصول على مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار.

والصورة التي نشرتها الوزارة الأمريكية، كان نشرها أمس الصحفي الأمريكي مارتن سميث عبر حسابه على “تويتر”، معلقا عليها بالقول: “عدت للتو من زيارة إلى إدلب استغرقت 3 أيام، التقيت فيها مؤسس جماعة جبهة النصرة المرتبطة بالقاعدة، وتحدثنا عن هجمات 11 سبتمبر، والقاعدة، وأمريكا”.

وارتدى الجولاني في الصورة بذلة داكنة اللون من دون ربطة عنق في مظهر لم يعتد عليه الكثيرون، وذلك بحسب RT.