روسيا.. اعتقال المئات خلال تظاهرات مؤيدة لنافالني

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 3 فبراير 2021 10:17 صباحاً - منذ ساعة واحدة

قالت منظمة حقوقية ، أن السلطات الروسية اعتقلت أكثر من 1,050 شخصاً خلال تظاهرات جرت في أنحاء عدّة من البلاد، ولا سيّما في العاصمة موسكو، احتجاجاً على إصدار محكمة، الثلاثاء، حكماً بسجن المعارض، أليكسي نافالني، لمدة تقارب ثلاث سنوات.

وقالت “أو في دي-إنفو”، المنظمة غير الحكومية المتخصّصة في متابعة الاحتجاجات، إنّ الغالبية الساحقة من هؤلاء الموقوفين (865 شخصاً) اعتقلوا في موسكو حيث فرّقت قوات الأمن بالقوة متظاهرين نزلوا للاحتجاج على عقوبة السجن الصادرة بحق نافالني.

واستندت المحكمة إلى قرارها بحق نافالني إلى حكم سابق بحقه مع وقف التنفيذ، الأمر الذي دفع أنصاره إلى توجيه دعوة للتظاهر احتجاجا.

وقالت القاضية، ناتاليا ريبنيكوفا، إن على المعارض أن يمضي في السجن ثلاثة أعوام ونصف عام بموجب الحكم السابق الصادر العام 2014، تحذف منها الأشهر التي أمضاها في الإقامة الجبرية في ذلك العام.

وأثار قرار الحكم موجة انتقاد واسعة على نطاق محلي ودولي، إذا عبرت الخارجية الأميركية، الثلاثاء، عن قلقها العميق حيال حكم السجن بحق المعارض الروسي أليكسي نافالني، ودعت إلى إطلاق سراحه فورا.

واتهم نافالني، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال محاكمته الثلاثاء، بمحاولة “إخافة الملايين” بالسعي لإيداعه السجن.

وبنبرة منفعلة كرر نافالني أمام المحكمة اتهامات بأن السلطات حاولت أن تقتله بغاز الأعصاب نوفيتشوك في الصيف الماضي، وسخر من بوتين على خلفية مزاعم بأن السم دس في ملابسه الداخلية.

وقال “الشيء الرئيسي في هذه العملية هو ترهيب عدد هائل من الناس، هكذا تجري الأمور”. وأضاف “يضعون شخصا خلف القضبان لإخافة الملايين”.

ورأى أن بوتين يريد أن يُنظر له كزعيم عالمي عظيم وشخصية تاريخية لكنه بدلا من ذلك “سيذكره التاريخ على أنه مسمم السراويل الداخلية”.

ومثل نافالني أمام المحكمة بتهمة انتهاك شروط حكم بالسجن ثلاث سنوات ونصف سنة مع وقف التنفيذ صدر في 2014. وبالنسبة لسلطات السجون، فإن نافالني لم يمثل أمامها على النحو المنصوص عليه في شروط رقابته القضائية خلال فترة تعافيه في ألمانيا عقب عملية التسمم.