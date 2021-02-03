أكاديمية التعليم بجهة بني ملال: إحداث 28 مركزا للتلقيح ضد كورونا- فيديو

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال- خنيفرة، اليوم الثلاثاء، أن عملية التلقيح ضد فيروس كوفيد- 19 متواصلة في جهة بني ملال- خنيفرة في ظروف جيدة، مسجلة انخراطا واسعا لنساء ورجال التعليم المعنيين بالمرحلة الأولى للتلقيح.

وأوضحت الأكاديمية، في بلاغ لها، توصل “اليوم 24” بنسخة منه، أن المرحلة الأولى من عملية التلقيح بالجهة أنطلقت، في فاتح فبراير 2021، التي تهم نساء ورجال التعليم، البالغين سن 45 سنة فما فوق، في أجواء جيدة من التعبئة، وانخراط واسع للفئات المعنية بالاستفادة من الجرعة الأولى للتلقيح.

وتابع البلاغ نفسه أنه ثم إحداث مركز للتلقيح في مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال – خنيفرة، حيث تلقى الموظفون المعنيون، العاملون في المقرات الإدارية للأكاديمية الجهوية، والمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين في جهة بني ملال- خنيفرة الجرعة الأولى للتلقيح، وتهم 75 مستفيدا، اليوم، فيما تم إحداث 28 مركزا للتلقيح في مختلف المديريات الإقليمية لفائدة 9716 مستفيدا من الأطر التربوية، والإدارية في الجهة.

حملة التلقيح انطلقت، الخميس الماضي، وتراهن السلطات الصحية، من خلالها على تلقيح 80 في المائة من السكان، من أجل كبح وباء كورونا، والعودة إلى الحياة الطبيعية.