الاتحاد الأوروبي يفرض فحص”كورونا” على الوافدين من الخارج

جدة - عبدالحي حسين - أصدر الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، قرارا يقضي بفرض فحص لفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، على السياح الوافدين من دول من خارج الاتحاد، على أن تكون نتيجة الاختبار سلبية.

جاء ذلك في بحسب ما ذكره المجلس الأوروبي في بيان صادر عنه، أوضح فيه أنه أصدر قرار توصية للدول الأعضاء بهذا الصدد في إطار التدابير الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا.

وأضاف مشددًا على أنه يتعين حسب القرار أن يقدم الوافدون إلى دول الاتحاد لسبب طارئ، نتيجة اختبار سلبي تفيد الخلو من الإصابة بالفيروس، على أن تكون نتيجة التحليل قد ظهرت قبل 72 على الأكثر من موعد الرحلة.

وأردف أنه يمكن لدول الاتحاد مطالبة الوافدين بالخضوع للحجر الصحي لمدة يوم، فضلا عن إجراء اختبار كورونا إضافي.

وبموجب القرار، يمكن لدول الاتحاد الأوروبي إلغاء تحذير السفر إلى دولة ما، إن كان عدد مصابي كورونا في آخر 14 يومًا في ذلك البلد، أقل من 25 مصابا من أصل كل 100 ألف شخص.

كما ينبغي على تلك الدولة إجراء اختبارات كورونا لـ300 شخص على الأقل من أصل كل 100 ألف شخص، في آخر 7 أيام، فضلا عن عدم اكتشاف إصابات من سلالات كورونا الجديدة فيها.