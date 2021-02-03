حالة الطقس في اليمن خلال الـ24 ساعة المقبلة

محمد الفلاح - الأربعاء 3 فبراير 2021

حذر المركز الوطني للأرصاد اليمنية المواطنين في 7 محافظات يمنية من أجواء شديدة البرودة خلال الـ24 ساعة القادمة.



وقال المركز خلال نشرته ، إن المرتفعات الجبلية ستشهد أجواء صحوة وباردة إلى شديدة البرودة أثناء الليل والصباح الباكر على المناطق المرتفعة من محافظات ( صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء وجنوب غرب مارب وغرب الجوف ) وباردة على مرتفعات محافظات ( إب، تعز، الضالع، لحج، أبين، شبوة وحضرموت ) بينما تكون صحوة إلى غائمة جزئياً أثناء النهار مع إحتمال تشكل خلايا متفرقة من السحب الركامية المنخفضة، ويتوقع تكون الشابورة مائية أو الضباب على أجزاء من محافظات ( حجة، المحويت، ريمة، تعز، وإب ).

وأضافت النشرة أنا الأجواء في لمناطق الساحلية ستكون صحوه الى غائمة جزئياً على السواحل الشرقية والجنوبية والغربية، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية على السواحل الجنوبية والشرقية تتراوح سرعتها ما بين 05 إلى 15 عقدة، فيما تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية معتدلة السرعة إلى نشطة على ( مدخل باب المندب والأجزاء الجنوبية من السواحل الغربية ) وقد تصل أقصى سرعة لها إلى أكثر من 25عقدة.

ولفتت إلى أن المناطق الصحراوية ستشهد طقس صحو بوجه عام وبارد أثناء الليل والصباح الباكر، والرياح معتدلة السرعة شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

فيما سيكون الطقس في أرخبيل سقطرى غائم جزئياً، والرياح شمالية شرقية تتراوح سرعتها ما بين 08 إلى 18عقدة.

وحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية كلاً من:

* كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر وكذا المسافرين إلى المحافظات الجبلية بأخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الأجواء شديدة البرودة.

* المزارعين بأخذ الاحتياطات اللازمة لحماية محاصيلهم الزراعية وكذلك النحالين حفاظاً على مناحلهم من تأثيرات الأجواء شديدة البرودة.

* مرتادي البحر والصيادين من إضطراب البحر وإرتفاع الموج على الأجزاء الجنوبية من السواحل الغربية وباب المندب.