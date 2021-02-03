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شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سياسي يشيد بالسيسي: نفذ مطالب ثورة 25 يناير العظيمة والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الأربعاء 3 فبراير 2021
قال المحلل السياسي والرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات الشرق الأوسط أمجد طه، إن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يواصل تنفيذ مطالب ثورة 25 يناير، واصفًا تلك الثورة بالعظيمة.
وكتب في تغريدة عبر "تويتر": "ثورة 25 يناير في مصر كانت ثورة شعبية للإنتقال للأفضل .. ونجحت بحماية من جيش مصر العظيم و من مخرجاتها.
وأضاف: نعم مطالب ثورة 25 يناير يتم تطبيقها في مشروع تحيا مصر وبقيادة الرئيس والشعب".