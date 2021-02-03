إعلامي مصري يشن هجوما حاداً على الإخوان الإرهابية

محمد الفلاح - الأربعاء 3 فبراير 2021

قال الإعلامي المصري أحمد موسى، إن مصر أقامت الاحتفال بعيد الشرطة بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع الحرص على الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.



وقال موسى «مرت 10 سنوات على أحداث 25 يناير 2011 حيث كانت مصر مقبلة على مرحلة من الإفلاس»، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية حولت تحويل مصر إلى ولاية للتنظيم الدولي.

وأكمل «الرئيس السيسي أنقذ مصر من براثن جماعة الإخوان الإرهابية.