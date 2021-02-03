حاملة الطائرات الأمريكية 'نيميتز' تغادر الخليج

وقال المتحدّث باسم البنتاغون جون كيربي، إن "المجموعة الضاربة لحاملة الطائرات نيميتز أبحرت من نطاق مسؤولية القيادة المركزية" المسؤولة عن الشرق الأوسط بأسره متجهة إلى المنطقة الخاضعة لقيادة المحيطين الهندي والهادئ "إيندو-باكوم".ولم يوضح كيربي ما إذا كانت الحاملة عائدة إلى الولايات المتّحدة بعدما قضت في البحر 9 أشهر متواصلة.

لكنّ المتحدّث لفت إلى أن "إدارة الرئيس جو بايدن تعتبر أن بقاء الحاملة في الخليج لم يعد ضرورياً لتلبية الاحتياجات الأمنية الأمريكية، بعدما عزّزت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب الوجود العسكري الأمريكي في الخليج".

ورفض كيربي التطرّق إلى تقييم البنتاغون الحالي للتهديدات العسكرية الإيرانية سواء للقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة أو لحلفاء واشنطن الخليجيين.

