استعدادات أمنية في "توكرة" الليبية لضمان انتظام العملية الانتخابية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

شكلت الأجهزة الأمنية بمدينة "توكرة" الليبية غرفة أمنية مشتركة لتأمين الانتخابات البلدية التي ستقام خلال الأيام المقبلة.

ويهدف هذا التعاون الأمني المشترك بين كافة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية والقوات المسلحة الليبية إلى زيادة التنسيق المعلوماتي واللوجيستي فيما بينها لمنع حدوث أي اختراقات أمنية.

إعادة الانتخابات البلدية غربي ليبيا وسط تهديدات إخوانية

وارتكزت الخطة الأمنية التي جرى إعدادها بمدينة توكرة على توفير المناخ الآمن للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم، من خلال الانتشار المكثف لأفراد الأمن بالمحاور الرئيسة والمواقع الحيوية، وتدعيم الخدمات الأمنية بالمناطق المحيطة بالمقرات الانتخابية لضمان انتظام سير العملية الانتخابية بصورة حضارية .