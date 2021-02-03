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استعدادات أمنية في "توكرة" الليبية لضمان انتظام العملية الانتخابية

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

شكلت الأجهزة الأمنية بمدينة "توكرة" الليبية غرفة أمنية مشتركة لتأمين الانتخابات البلدية التي ستقام خلال الأيام المقبلة.

ويهدف هذا التعاون الأمني المشترك بين كافة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية والقوات المسلحة الليبية إلى زيادة التنسيق المعلوماتي واللوجيستي فيما بينها لمنع حدوث أي اختراقات أمنية.

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وارتكزت الخطة الأمنية التي جرى إعدادها بمدينة توكرة على توفير المناخ الآمن للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم، من خلال الانتشار المكثف لأفراد الأمن بالمحاور الرئيسة والمواقع الحيوية، وتدعيم الخدمات الأمنية بالمناطق المحيطة بالمقرات الانتخابية لضمان انتظام سير العملية الانتخابية بصورة حضارية .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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