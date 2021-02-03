تقارير تفضح العلاقات بين تحالف الشر الإخوان وإيران

كشف تقارير صحفية أن العلاقة بين جماعة الإخوان الإرهابية وإيران ليست علاقة تحالف سياسي فقط، بل هي أعمق من ذلك، وتعتبر الجماعة الإرهابية ذراعاً من أذرع إيران في المنطقة، موضحاً أنهما وجهان لعملة إرهابية واحدة.

وأوضحت أن إيران تقدم دعماً كاملاً للجماعة الإرهابية وتوفير كافة الملاذات لهم من أجل مصالحها الخاصة في المنطقة، مبيناً أن الإخوان تعد نفسها «وكيلاً» لنظام إيران في المنطقة رغم الاختلافات العقائدية الدينية بينهما.

وأشارت إلى الكثير من الاجتماعات السرية تتم بين قيادات الإخوان في الخارج، وبين قيادات مسؤولة في إيران، للتخطيط لتدمير المنطقة لصالح إيران، مؤكداً أن الإخوان يتبنون نهج الثورة الإيرانية.