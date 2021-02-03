وكالة صينية: مصر تحقق استقرارا سياسيا وأمنيا ونجاحا اقتصاديا بقيادة السيسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن مصر، تحت قيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تشهد استقرارا سياسيا وأمنيا ونجاحا اقتصاديا وتنمويا، وذلك بعد مرور عشر سنوات على "ثورة 25 يناير" 2011.



وأضافت الوكالة الإخبارية في تقرير لها أن مصر، منذ تولي الرئيس المصري السيسي السلطة عام 2014، تنفذ خطة من ثلاثة محاور، تتضمن تثبيت مؤسسات الدولة، ومحاربة الإرهاب والفكر المتطرف، والتنمية الاقتصادية من خلال تدشين أضخم برنامج تنموي تشهده البلاد على مدار تاريخها.

وأشارت الوكالة إلى أن السيسي، نجح على مدار السنوات الماضية في تحقيق الاستقرار الحكومي والبرلماني، خلافا للوضع خلال الفترة من 2011 إلى 2013، التي تم خلالها حل البرلمان مرتين، وتغيير الحكومة خمس مرات.

وفيما يتعلق بمحور محاربة الفوضى والإرهاب، يشهد الشارع المصري حاليا حالة من الاستقرار الأمني غير المسبوق، مقارنة بالفوضى التي سادته خلال "ثورة يناير" وما تلاها من توترات، استمرت حتى ثورة 30 يونيو 2013.

وتحققت حالة الاستقرار هذه بفضل جهود قوات الشرطة، التي تمكنت من السيطرة على المظاهرات وعناصر الشغب عقب الثورة الأخيرة، ونفذت منذ ذلك الوقت حملات أمنية وضربات استباقية متواصلة للقضاء على البؤر الإرهابية في المحافظات المختلفة، ما أدى إلى مقتل المئات من العناصر الإرهابية.