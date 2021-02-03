شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمجد طه: الرئيس المصري نفذ مطالب ثورة 25 يناير العظيمة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال المحلل السياسي والرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات الشرق الأوسط أمجد طه، إن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يواصل تنفيذ مطالب ثورة 25 يناير، واصفًا تلك الثورة بالعظيمة.



وكتب في تغريدة عبر "تويتر": "ثورة 25 يناير في مصر كانت ثورة شعبية للإنتقال للأفضل .. ونجحت بحماية من جيش مصر العظيم و من مخرجاتها.

وأضاف: نعم مطالب ثورة 25 يناير يتم تطبيقها في مشروع تحيا مصر وبقيادة الرئيس والشعب".