شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إعلامي مصري: السيسي أنقذ مصر من براثن الإخوان الإرهابية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

قال الإعلامي المصري أحمد موسى، إن مصر أقامت الاحتفال بعيد الشرطة بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع الحرص على الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.



وقال موسى «مرت 10 سنوات على أحداث 25 يناير 2011 حيث كانت مصر مقبلة على مرحلة من الإفلاس»، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية حولت تحويل مصر إلى ولاية للتنظيم الدولي.

وأكمل «الرئيس السيسي أنقذ مصر من براثن جماعة الإخوان الإرهابية.