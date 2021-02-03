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إعلامي مصري: السيسي أنقذ مصر من براثن الإخوان الإرهابية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

قال الإعلامي المصري أحمد موسى، إن مصر أقامت الاحتفال بعيد الشرطة بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع الحرص على الإجراءات الاحترازية لفيروس .

 

وقال موسى «مرت 10 سنوات على أحداث 25 يناير 2011 حيث كانت مصر مقبلة على مرحلة من الإفلاس»، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية حولت تحويل مصر إلى ولاية للتنظيم الدولي.

 

وأكمل «الرئيس السيسي أنقذ مصر من براثن جماعة الإخوان الإرهابية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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