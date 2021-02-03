شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل أدنى حصيلة لإصابات كورونا والخبراء يصلون معهد ووهان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -

سجلت الصين الأربعاء، أقل عدد إصابات يومية بفيروس كورونا مُنذ أكثر من شهر، في أحدث مؤشر على كبح موجة العدوى الحالية.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة الأربعاء، إن البر الرئيسي الصيني سجل 25 إصابة جديدة بكوفيد-19 الثلاثاء، نزولاً من 30 إصابة في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة في بيان أن من بين الحالات 15 حالة محلية مقارنة مع 12 حالة في اليوم السابق. وتراجعت الإصابات بدون أعراض إلى 12 حالة من 15 في اليوم السابق. ولا تعتبر الصين مثل هذه الحالات إصابات مؤكدة. ويبلغ حالياً إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي 89619 حالة بينما لا يزال مجمل الوفيات ثابتاً عند 4636 وفاة.

في الوقت نفسه، وصل خبراء من منظمة الصحة العالمية صباح الأربعاء إلى معهد ووهان لعلوم الفيروسات، في زيارة تندرج في إطار تحقيق يجرونه لتحديد منشأ فيروس كورونا في هذه المدينة الواقعة في وسط الصين، كما أفاد مراسلو فرانس برس.

ويحتوي هذا المعهد على مختبرات عديدة محاطة بإجراءات أمنية مشدّدة ويُجري فيها الباحثون اختبارات على فيروسات من سلالة كورونا. وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اتّهم هذا المعهد بأنّه مصدر فيروس كورونا، مؤكّداً أنّ الصين تسبّبت بانتشار الفيروس، إما عمداً أو خطأ، وأغرقت العالم تالياً في جائحة كوفيد-19، في اتّهام نفته بكين نفياً قاطعاً.

وقال العضو في بعثة الخبراء بيتر داشاك للصحفيين لدى وصوله بالسيارة إلى مدخل المعهد، إنّ البعثة المكوّنة من عشرة باحثين «تتوقّع نهاراً مثمراً للغاية وأن تطرح كل الأسئلة التي يجب أن تُطرح».

وظهر فيروس كورونا للمرة الأولى في العالم في مدينة ووهان في ديسمبر/كانون الأول 2019. وتعد زيارة الخبراء هامة لبكين التي تسعى لتخلية أي مسؤولية لها عن تفشي الوباء في العالم وتقول إن الفيروس يمكن أن يكون قد أتى إلى الصين من دولة أخرى، في فرضية لم تعزّزها بأي سند علمي.

بكين - (رويترز)