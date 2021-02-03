شكرا لقرائتكم خبر عن «آي إتش إس»: انطلاقة 2021 قوية لقطاع الأعمال في الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: هشام مدخنة

أظهرت استطلاعات مؤشر مديري المشتريات PMI من «آي إتش إس» ماركيت IHS Markit، أن نشاط الأعمال في الإمارات شهد تحسناً ملحوظاً منذ بداية عام 2021، مع نمو سوق العمل وتحسن ظروف التشغيل، مدفوعاً بوتيرة أسرع في حجم الطلبات الجديدة والإنتاج.

وحافظ مؤشر مديري المشتريات الإماراتي على قراءته الإيجابية السابقة عند 51.2 نقطة لشهر يناير/كانون الثاني الماضي، دون تغيير عن شهر ديسمبر/كانون الأول.

إلى ذلك، قال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في IHS Markit: «إن التوزيع السريع للقاحات كوفيد-19 في الإمارات ساهم في استعادة الثقة في الأسواق للنصف الأول من عام 2021، وانتقل التوظيف إلى المنطقة الإيجابية للمرة الأولى منذ أكثر من عام، مما يظهر اكتساب الشركات مزيداً من الثقة لتوسيع طاقتها التشغيلية».

وشهدت الشركات توسعاً قوياً في النشاط يعزى إلى ارتفاع المبيعات واستئناف مشاريع البناء. كما زادت الأعمال الجديدة، جزئياً بسبب ارتفاع مبيعات الصادرات.