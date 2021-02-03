شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد بروتوكول وقائي تزامناً مع عودة الدراسة في أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، بروتوكولاً صحياً وقائياً خاصاً بالمجتمع المدرسي من كوادر تعليمية وإدارية وطلاب، يجري تطبيقه حتى نهاية العام الدراسي، لاستقبال طلاب جميع المراحل الدراسية في كافة مدارس إمارة أبوظبي من 14 فبراير.

كما اعتمدت اللجنة إتاحة خيار "التعليم عن بعد" لأولياء الأمور حتى نهاية العام الدراسي، مؤكدة أن سلامة الطلاب والكوادر التعليمية والإدارية تبقى أولوية رئيسية في كافة القرارات المعتمدة.

وقد تلقى 60% من الكوادر الأكاديمية والإدارية الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19 خلال حملة استمرت 10 أيام في نهاية الشهر الماضي في أبوظبي، فيما سيستمر التطعيم لكل الفئات المؤهلة في الأسابيع القادمة.