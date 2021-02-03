شكرا لقرائتكم خبر عن «التربية»: عودة تدريجية للدراسة بالمدارس الحكومية 14 فبراير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة التربية والتعليم، وبالتنسيق مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، الأربعاء، عن السماح بالعودة التدريجية وعلى مراحل للتعلم الواقعي، لجميع المراحل الدراسية في المدارس الحكومية وفي مختلف إمارات الدولة، وذلك ابتداءً من 14 فبراير 2021 وحتى نهاية العام الدراسي.

وقالت الوزارة في بيان: خيار «التعليم عن بعد» سيظل متاحاً حتى نهاية العام الدراسي الجاري، مع الأخذ بالاعتبار أهمية التنسيق بين أولياء الأمور ومديري المدارس. وأضافت: الخطة الاستباقية للتعافي التي نفذت جاءت بعد دراسة مستفيضة للواقع الصحي وبناء على توصيات الجهات المختصة، آخذة بالاعتبار رغبات أولياء أمور الطلبة، باعتبارهم شركاء أساسيين في المنظومة الدراسية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عملت خلال الأسابيع الماضية على مراجعة وتقييم الإجراءات الاحترازية القائمة والمتبعة في المدارس، وتحديثها حسب متطلبات الوضع الصحي، وستواصل، تطبيق التعليم الهجين للعام الدراسي الجاري والذي يتميز بالمرونة والديناميكية.

وشددت على أهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية واتخاذ التدابير الوقائية والصحية، حفاظاً على سلامة عناصر المجتمع المدرسي، وتفادياً لتطبيق القوانين والأحكام الخاصة بذلك. وتأتي هذه الخطوة التي أقرتها الوزارة بعد نجاح خطة العمل الموضوعة للتعافي والعودة الآمنة للمدارس والتي تم الإعلان عنها سابقاً.