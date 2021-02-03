شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يستمع اليوم لبيانى وزيرى الكهرباء والإسكان حول برنامج الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، جلسة عامة، اليوم الأربعاء، للاستماع لبيان وزير الكهرباء، عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان وزير الإسكان، عن موقف الوزارة أيضًا بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

وكان مجلس النواب، قد وافق على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومى، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، على أن يتم ذلك فى جلسات عامة متتالية وذلك على النحو الذى سوف يحدده مكتب المجلس، ويخطر به مجلس الوزراء.

وأحال مجلس النواب بيان وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع عن مدى التزام الوزارة بتنفيذ برنامج الحكومة، إلى اللجان النوعية ـ كل فيما يخصه ـ لدراسته والتأكد من تنفيذ ما ورد به من إيضاحات، وإعداد تقرير عنه للعرض على مكتب المجلس.

يأتي ذلك في ضوء قرار المجلس استدعاء حكومة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) في جلسات عامة متتالية.

وكان المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، قد قال إن المجلس بدأ بداية قوية بالرقابة، متابعا: "تركنا التشريع مؤقتا لأنى أرى أن الرقابة فى الفترة الحالية هى الأهم، وبدأنا بدعوة الوزراء ومناقشتهم".